Попов: «Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов»

Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов критически отозвался об уровне тренера Станислава Черчесова.

– А что за люди Рахимов и Черчесов?

– Оба очень сильно любят себя и не уважают других. Коллектива для них не существует, готовы идти по головам. Плюс я не считаю, что эти тренеры для больших задач.

Если бы не Черчесов, наша сборная на ЧМ-2018 могла бы выйти в финал. За три года его работы сборная сыграла всего один классный матч – четвертьфинал ЧМ против Хорватии. И это точно не заслуга Черчесова.

– Сильный наброс.

– Я правда так считаю. Русские футболисты заслуживали намного большего, чем постоянная игра в «автобус», как было при Черчесове.

Мне не нравится, что он мнит себя великим. Человек хочет выглядеть влиятельнее, чем есть на самом деле.

Россия вылетела от Хорватии на стадии 1/4 финала.

Россияне уступили в серии пенальти, Смолов не реализовал 11-метровый, попытавшись забить «паненкой».

Хорваты в итоге дошли до финала, где проиграли Франции.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов