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    • Попов: «Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов»

    Попов: «Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов»

    Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов критически отозвался об уровне тренера Станислава Черчесова.

    – А что за люди Рахимов и Черчесов?

    – Оба очень сильно любят себя и не уважают других. Коллектива для них не существует, готовы идти по головам. Плюс я не считаю, что эти тренеры для больших задач.

    Если бы не Черчесов, наша сборная на ЧМ-2018 могла бы выйти в финал. За три года его работы сборная сыграла всего один классный матч – четвертьфинал ЧМ против Хорватии. И это точно не заслуга Черчесова.

    – Сильный наброс.

    – Я правда так считаю. Русские футболисты заслуживали намного большего, чем постоянная игра в «автобус», как было при Черчесове.

    Мне не нравится, что он мнит себя великим. Человек хочет выглядеть влиятельнее, чем есть на самом деле.

    • Россия вылетела от Хорватии на стадии 1/4 финала.
    • Россияне уступили в серии пенальти, Смолов не реализовал 11-метровый, попытавшись забить «паненкой».
    • Хорваты в итоге дошли до финала, где проиграли Франции.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    25.11.2024 23:57
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