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    Мостовой объяснил, почему Сафонов играет на ноль в «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Когда Сафонов только переходил в «ПСЖ», я говорил, что у команды будет много игр, поэтому Матвей будет получать шансы. «ПСЖ» идeт на первом месте, а по воротам бьют три раза за матч – конечно, Сафонов будет играть на ноль. Но Матвей пользуется своим шансом – правильно делает», – сказал Мостовой.

    • В пятницу Сафонов провел на ноль матч 12-го тура Лиги 1 с «Тулузой», в котором «ПСЖ» дома победил со счетом 3:0.
    • Всего российский вратарь провел за парижан 5 встреч, пропустил 2 мяча, трижды сыграл на ноль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.11.2024 16:41
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1732371649
    царская аналитика. никто бы даже не догадался выдать такое.
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    Городовой
    1732374837
    Глубина мышления поражает. Особенно "я говорил...".
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