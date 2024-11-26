Карпин: «Почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Ради рекорда? Вы серьезно?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал новый комментарий по поводу желания Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.
– Дзюба тут сообщил в интервью, что вы планировали вызвать его весной 2022-го на стыковые матчи с Польшей. «У нас уже была договоренность», – добавил он. В самом деле?
– Возможность такая была. Но не договоренность. Вот ее точно не было и быть не могло.
Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму?
– Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?
– Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.
– Проходили бы сейчас официальные матчи, вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?
– Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.
– Народ хочет знать, есть ли у Артема шанс побить рекорд Кержакова по голам за сборную.
– Вы серьезно?
– Вполне. Чем не событие?
– Ага, «событие»... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца.
- Дзюбы не было в национальной команде с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
- Сейчас 36-летний форвард «Акрона» делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов