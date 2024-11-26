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    • Агент Гурцкая – о Личке: «Он реально сошел с ума от мании величия»

    Агент Гурцкая – о Личке: «Он реально сошел с ума от мании величия»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая резко высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке.

    • В воскресенье «Динамо» упустило победу над «Факелом» – 1:1.
    • Воронежцы сравняли счет на 99-й минуте.
    • Динамовцы после потери очков опустились на 5-е место в таблице РПЛ.

    «Считаю, что Личка реально сошел с ума. От мании величия. От того, что его в прошлом году каким-то образом наградили лучшим тренером. Он просто *** [подофигел] чуть-чуть», – заявил Гурцкая.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (1)
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    рылы
    1732572666
    а в чём это проявляется?
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