Агент Гурцкая – о Личке: «Он реально сошел с ума от мании величия»

Футбольный агент Тимур Гурцкая резко высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке.

В воскресенье «Динамо» упустило победу над «Факелом» – 1:1.

Воронежцы сравняли счет на 99-й минуте.

Динамовцы после потери очков опустились на 5-е место в таблице РПЛ.

«Считаю, что Личка реально сошел с ума. От мании величия. От того, что его в прошлом году каким-то образом наградили лучшим тренером. Он просто *** [подофигел] чуть-чуть», – заявил Гурцкая.

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