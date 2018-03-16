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    Голкипер «Лиона» Лопеш: «Особо сказать нечего»

    Голкипер «Лиона» Антони Лопеш не скрывает, его команда сделала недостаточно для того, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Европы по итогам противостояния с ЦСКА в 1/8 финала турнира.

    «Особо сказать нечего. Мы сделали недостаточно для того, чтобы пройти дальше.

    Не вижу смысла обвинять кого-то конкретно, ведь мы все вместе должны разделить ответственность за эту неудачу», – сказал Лопеш.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Источник: ФК «Лион»

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    16.03.2018 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 марта 2018, 14:43

      Зато цука уже не скучно было? Как в первом матче?

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