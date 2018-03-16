Голкипер «Лиона» Лопеш: «Особо сказать нечего»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш не скрывает, его команда сделала недостаточно для того, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Европы по итогам противостояния с ЦСКА в 1/8 финала турнира.

«Особо сказать нечего. Мы сделали недостаточно для того, чтобы пройти дальше.

Не вижу смысла обвинять кого-то конкретно, ведь мы все вместе должны разделить ответственность за эту неудачу», – сказал Лопеш.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА завершился со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).