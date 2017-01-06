Матч «Лиона» с «Метцем» будет переигран из-за взорванной петарды

Дисциплинарный комитет французской Лиги вынес решение относительно инцидента, произошедшего в игре между «Лионом» и «Метцем». Напомним, встреча была прервана на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря «Лиона» Антони Лопеша.

Комиссии были предоставлены доклады обеих сторон. После их заслушивания было принято решение наказать «Метц» снятием трех очков с испытательным сроком длительностью год. Что касается самого матча, который был прерван при счете 1:0 в пользу «Метца», то он будет переигран при закрытых трибунах. О дате переигровки будет сообщено дополнительно.