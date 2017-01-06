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    Матч «Лиона» с «Метцем» будет переигран из-за взорванной петарды

    Дисциплинарный комитет французской Лиги вынес решение относительно инцидента, произошедшего в игре между «Лионом» и «Метцем». Напомним, встреча была прервана на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря «Лиона» Антони Лопеша.

    Комиссии были предоставлены доклады обеих сторон. После их заслушивания было принято решение наказать «Метц» снятием трех очков с испытательным сроком длительностью год. Что касается самого матча, который был прерван при счете 1:0 в пользу «Метца», то он будет переигран при закрытых трибунах. О дате переигровки будет сообщено дополнительно.

    Источник: Twitter

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    06.01.2017 08:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 9 января 2017, 02:46

      на самом деле дисциплинарный комитет франции в данном эпизоде поступил крайне лояльно в отношении к Метцу, чаще всего в таких случаях они принимают решение о тех лузе, еще следом могут и 3 очка списать. а тут как то прям новогодний подарок что ли...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 6 января 2017, 09:17

      Недоболельщики

      1
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 6 января 2017, 09:11

      С головой вобще не дружат

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