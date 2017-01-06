Матч «Лиона» с «Метцем» будет переигран из-за взорванной петарды

на самом деле дисциплинарный комитет франции в данном эпизоде поступил крайне лояльно в отношении к Метцу, чаще всего в таких случаях они принимают решение о тех лузе, еще следом могут и 3 очка списать. а тут как то прям новогодний подарок что ли...
Дисциплинарный комитет французской Лиги вынес решение относительно инцидента, произошедшего в игре между «Лионом» и «Метцем». Напомним, встреча была прервана на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря «Лиона» Антони Лопеша.
Комиссии были предоставлены доклады обеих сторон. После их заслушивания было принято решение наказать «Метц» снятием трех очков с испытательным сроком длительностью год. Что касается самого матча, который был прерван при счете 1:0 в пользу «Метца», то он будет переигран при закрытых трибунах. О дате переигровки будет сообщено дополнительно.
Match interrompu à Metz ! @FcMetz @OL pic.twitter.com/FuVRn8YnPn— SNAP / IG : Sosoced (@Sosoced__) 3 декабря 2016 г.