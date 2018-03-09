Голкипер «Лиона»: «Счастье – открывать для себя такие страны, как Россия»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

– Как вам ЦСКА?

– Очень хорошая команда. Мы знали, что придется туго против таких команд – сильных и коллективно, и индивидуально. Старались не давать соперникам создавать моменты.

– А погода? Не холодновато было?

– Да уж. Прохладно. Если говорить про Россию, то это очень красивая страна. Мы были здесь на Красной площади. Очень красиво! Мы много путешествуем, а открывать для себя такие страны, как Россия, – всегда счастье.

– Многие называли вас лучшим игроком матча. Некоторые журналисты в пресс-центре даже восхищались вслух. Как получился такой отличный матч? В чем секрет?

– Никаких секретов. Просто делаю свою работу. Тренируюсь иногда даже вместо выходных – нужно доказывать уровень.

Ответный матч состоится 15 марта в Лионе.