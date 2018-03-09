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    Голкипер «Лиона»: «Счастье – открывать для себя такие страны, как Россия»

    Голкипер «Лиона» Антони Лопеш поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

    – Как вам ЦСКА?

    – Очень хорошая команда. Мы знали, что придется туго против таких команд – сильных и коллективно, и индивидуально. Старались не давать соперникам создавать моменты.

    – А погода? Не холодновато было?

    – Да уж. Прохладно. Если говорить про Россию, то это очень красивая страна. Мы были здесь на Красной площади. Очень красиво! Мы много путешествуем, а открывать для себя такие страны, как Россия, – всегда счастье.

    – Многие называли вас лучшим игроком матча. Некоторые журналисты в пресс-центре даже восхищались вслух. Как получился такой отличный матч? В чем секрет?

    – Никаких секретов. Просто делаю свою работу. Тренируюсь иногда даже вместо выходных – нужно доказывать уровень.

    Ответный матч состоится 15 марта в Лионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 18:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 11 марта 2018, 12:29

      Лопешу еще ехать на ЧМ сюда, посмотрим, понравится ли ему =)

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 марта 2018, 23:53

      Плохой мир лучше доброй драки..

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2018, 21:59

      Все определяет счет игры)) получил бы 2-3 мяча про счастье не говорил бы))

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 9 марта 2018, 18:56

      Бритиши будут недовольны таким отзывом о России)

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Vickont 9 марта 2018, 19:06

      стандартные фразы,они все так говорят...))

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > _Marqella_ 9 марта 2018, 19:28

      Согласитесь, лучше стандартные позитивные фразы, чем стандартные негативные?)

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