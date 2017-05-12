Голкипер «Лиона» Лопеш чувствовал беспомощность в матче с «Аяксом»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш признался, что его команде не хватило немного для выхода в финал Лиги Европы в противостоянии с «Аяксом» на полуфинальной стадии.

«Жаль, что у нас не получилось исправить результат первой игры, хотя сегодня для этого у нас все было. К сожалению, мне сейчас сложно объяснить такую разницу в двух играх. Будем учиться на своих ошибках.

В конце ответного матча мне было очень сложно, потому что чувствовал свою беспомощность. Видел, как идет атака за атакой, но ничем не мог помочь команде», – приводит слова Лопеша L'Equipe.

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Лион» на своем поле обыграл «Аякс» со счетом 3:1. По сумме двух встреч голландцы вышли в финал турнира (1:4 – счет первого матча).