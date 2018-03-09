УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы

достойная сборная получилась, жаль без наших.
УЕФА опубликовал список игроков, которые вошли в команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В нее вошли Антони Лопеш («Лион»), Хуанфран («Атлетико»), Марсело («Лион»), Хосе-Мария Хименес («Атлетико»), Филипе Луис («Атлетико»), Димитри Пайет («Марсель»), Коке («Атлетико»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Лукас Окампос («Марсель»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фреди Монтеро («Спортинг»).
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 марта 2018 г.