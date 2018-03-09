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    УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал список игроков, которые вошли в команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

    В нее вошли Антони Лопеш («Лион»), Хуанфран («Атлетико»), Марсело («Лион»), Хосе-Мария Хименес («Атлетико»), Филипе Луис («Атлетико»), Димитри Пайет («Марсель»), Коке («Атлетико»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Лукас Окампос («Марсель»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фреди Монтеро («Спортинг»).

    Источник: УЕФА

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    09.03.2018 18:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 09:41

      достойная сборная получилась, жаль без наших.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2018, 03:30

      Почему в списке нет как соучастников коней и паровозников? На их костях формировалась команда недели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 9 марта 2018, 20:53

      а ведь когда то и наши игроки входили в эти списки, а сегодня ни одного. Грустно становится в предверии ЧМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 20:24

      Будем ждать ответных матчей,может появятся и наши.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      фантоци 9 марта 2018, 20:15

      Озил

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2018, 19:53

      А я бы Кришито включил.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 марта 2018, 19:06

      это наши помогли...

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 марта 2018, 18:41

      а почему именно рэмзи, там интереснее 2 голевых озила как по мне) да и мхитарян положил четко. А рэмзи лишь получил идеальную передачу и реализовал выход

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 марта 2018, 18:28

      Такое ощущение,что кроме Лиона и Атлетико вчера вообще ни кто не играл.

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > TAGANROG 161 9 марта 2018, 18:31

      Только кто выиграл свой матч попадают в состав недели

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > TAGANROG 161 9 марта 2018, 18:47

      2 игрок лиона всего ! 4 атлетико да еще 3 защитника )))))) ! еще 2 игрока олимпика но уже другого марсельского )))) но по мне так вообще не понятно почему там никого не было из динамо киева которые с 2:0 отыгрались и нет хотя бы одного игрока рб зальцбург которые нагнули дортмунд на выезде !

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      Рейтинг: +906

      Football06 > dinar7777dinar 9 марта 2018, 19:51

      Особенно Бериши, который сделал дубль в ворота Дортмунда, Да ещё в гостях

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > TAGANROG 161 11 марта 2018, 12:24

      Лион то по факту не особо и играл))) не было возможности играть в тех условиях. зато цска чувствовал себя увереннее в родных стенах и на родном убитом поле хДД марсаль неплохо отыграл в обороне и забил с подачи углового. Лопешь отлично сейвил. не взирая на тот факт, что я фан Лиона, я отмечу, что игра была равной.

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