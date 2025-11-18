Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тимощук разгонялся до 305 км/ч: «Нам всем хочется погонять»

Вчера, 23:23
2

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об опыте экстремально скоростной езды на автобане в Германии.

– Вы исколесили очень много дорог от Мюнхена до Алматы. Где вам приходилось сложнее всего, может, необычнее всего именно на дороге за рулем?

– Необычнее всего, наверное, и интереснее всего – это автобан в Германии. Когда у тебя нет ограничений и ты можешь почувствовать там, скажем так, мощь машины.

Нам же всем хочется быстро поездить, попробовать с кем-то погонять.

– Как максимально разгонялись?

– 305 км/час.

– О! И что в этот момент ощущаешь?

– Ощущения, конечно, нереальные. Хорошо, что это была специальная подготовленная дорога, где была возможность эту скорость попробовать. Настолько все быстро пролетает справа и слева.

– Это страшно, наверное?

– Слушай, в современных автомобилях ощущения скорости другие. И ты действительно понимаешь, что едешь по ощущениям километров 40-50 в час, смотришь на спидометр – у тебя там 100-110 км/час.

Еще по теме:
Тимощук вспомнил, как рубился с Гаттузо и Семаком: «Просто искры летели»
Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените» 6
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Тимощук Анатолий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
send.ipi-sms'
1763498164
"Всем хочется погонять..Даже нам предателям" --сказал Тимощук.
Ответить
Mirak92
1763499127
Не все дол....дураки
Ответить
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
00:26
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»
Вчера, 23:47
2
Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора»
Вчера, 23:35
Тимощук разгонялся до 305 км/ч: «Нам всем хочется погонять»
Вчера, 23:23
2
В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026
Вчера, 23:00
2
«Манчестер Юнайтед» может потратить 250 миллионов на обновление полузащиты
Вчера, 22:50
1
Червиченко: «Если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать»
Вчера, 22:40
10
Все новости
Все новости
Тимощук разгонялся до 305 км/ч: «Нам всем хочется погонять»
Вчера, 23:23
2
Агент Божовича ответил, готов ли тренер вернуться в «Динамо»
Вчера, 23:11
В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026
Вчера, 23:00
2
Червиченко: «Если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать»
Вчера, 22:40
10
В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» и «Динамо» к Черчесову
Вчера, 22:31
Ташуев назвал себя основателем игрового стиля «Краснодара»
Вчера, 22:22
1
Тимощук вспомнил, как рубился с Гаттузо и Семаком: «Просто искры летели»
Вчера, 22:10
Мамаев оценил перспективы Карпина попасть в топ-клуб РПЛ после ухода из «Динамо»
Вчера, 21:48
Гонду дал согласие на переход из «Зенита» в другой клуб
Вчера, 21:39
4
Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина
Вчера, 21:21
2
Моуринью хочет усилить «Бенфику» игроком сборной России
Вчера, 21:09
4
В России может пройти чемпионат мира среди сборных, не прошедших на ЧМ-2026
Вчера, 20:55
19
Ташуев объяснил, почему считает Абаскаля слабым тренером: «Было легко играть против него»
Вчера, 20:33
3
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб «Динамо»
Вчера, 20:20
2
Стали известны сроки возвращения пива на российские стадионы
Вчера, 20:08
9
Талалаев – об экс-тренере «Спартака»: «Честно, я даже не знал его фамилию»
Вчера, 19:59
4
Карпина раскритиковали за работу в «Динамо»: «Оставил только разлад и шатания»
Вчера, 19:30
4
ВидеоУ «Балтики» новый спонсор: «Очевидное и очень вероятное случилось»
Вчера, 19:19
7
Павлюченко выбрал топ-5 лучших игроков среди бывших партнеров по команде
Вчера, 19:00
Реакция Тарасова на уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 18:51
2
Шалимов встал на сторону Соболева в конфликте со Слишковичем
Вчера, 18:43
6
Прогноз Быстрова на дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 18:35
7
Молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса
Вчера, 18:18
2
Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»
Вчера, 17:56
7
Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе
Вчера, 17:42
12
Быстров назвал лидеров ЦСКА: «Тащат на своем горбу»
Вчера, 17:25
3
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
Вчера, 17:05
4
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 16:56
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 