Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

В нее включены представители «ПСЖ», «Интера» и «Барселоны». Из «Арсенала» не отметили ни одного игрока.

Вратарь: Янн Зоммер («Интер»);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Жерар Мартин («Барселона»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»);

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»).