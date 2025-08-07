France Football объявил претендентов на приз лучшему вратарю 2025 года

Известны номинанты на награду лучшему вратарю 2025 года от France Football.
На приз имени Льва Яшина поборются 10 голкиперов.
Алиссон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Лукас Шевалье («Лилль»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Рая («Арсенал»), Матс Селс («Ноттингем Форест»), Янн Зоммер («Интер»).
- Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября.
- Лучшим вратарем 2024 года стал Эмилиано Мартинес.
Источник: France Football