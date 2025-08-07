Введите ваш ник на сайте
France Football объявил претендентов на приз лучшему вратарю 2025 года

Сегодня, 14:42
1

Известны номинанты на награду лучшему вратарю 2025 года от France Football.

На приз имени Льва Яшина поборются 10 голкиперов.

Алиссон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Лукас Шевалье («Лилль»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Рая («Арсенал»), Матс Селс («Ноттингем Форест»), Янн Зоммер («Интер»).

  • Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября.
  • Лучшим вратарем 2024 года стал Эмилиано Мартинес.

Источник: France Football
Зоммер Янн Куртуа Тибо Мартинес Эмилиано Облак Ян Буну Яссин Доннарумма Джанлуиджи Селс Матс Рая Давид Алиссон Шевалье Лукас
Skull_Boy
1754567359
Не было лучшего кипера, как и полевого игрока, где играли все средне и опосредованного, а так признают итальяшку и то из-за ЛЧ
