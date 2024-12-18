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    IFFHS назвала десятку лучших вратарей года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучшим вратарем 2024 года голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

    В топ-10 вошли:

    1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 167 очков;

    2. Унаи Симон («Атлетик») – 91;

    3. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 55;

    4. Майк Меньян («Милан») – 52;

    5. Тибо Куртуа («Реал») – 28;

    6-7. Янн Зоммер («Интер») – 25;

    6-7. Андрей Лунин («Реал») – 25;

    8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 23;

    9. Давид Рая («Арсенал») – 21;

    10. Грегор Кобель («Боруссия») – 17.

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    Источник: официальный сайт IFFHS

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    18.12.2024 09:42
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