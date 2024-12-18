IFFHS назвала десятку лучших вратарей года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучшим вратарем 2024 года голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.
В топ-10 вошли:
1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 167 очков;
2. Унаи Симон («Атлетик») – 91;
3. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 55;
4. Майк Меньян («Милан») – 52;
5. Тибо Куртуа («Реал») – 28;
6-7. Янн Зоммер («Интер») – 25;
6-7. Андрей Лунин («Реал») – 25;
8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 23;
9. Давид Рая («Арсенал») – 21;
10. Грегор Кобель («Боруссия») – 17.
- IFFHS определяет лучшего вратаря с 1987 года.
- По пять раз приз выигрывали Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс и Мануэль Нойер.
- В 2023-м звание лучшего досталось Эдерсону.
- Советский голкипер Ринат Дасаев был признан лучшим в 1988 году.