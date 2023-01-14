Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Трансфер Зоммера в «Баварию» оказался на грани срыва из-за «Монпелье»

    Переход вратаря «Боруссии» М Янна Зоммера в «Баварию» может не состояться этой зимой.

    Трансфер оказался на грани срыва из-за того, что клуб из Менхенгладбаха пока не договорился о покупке замены для своего голкипера.

    «Боруссия» претендовала на Йонаса Омлина из «Монпелье», но французы не хотят отпускать 29-летнего футболиста посреди сезона.

    • «Бавария» ищет замену Мануэлю Нойеру.
    • Он сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона.
    • Зоммер летом станет свободным агентом.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Главные трансферные интриги зимы: Фелиш в АПЛ, трансфер «Челси» на 100+ млн 1
    «Бавария» определила еще одного кандидата на замену травмированному Нойеру 3
    «Манчестер Юнайтед» зимой сменит основного вратаря 2
    Источник: Sky Sport Deutschland

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11