Трансфер Зоммера в «Баварию» оказался на грани срыва из-за «Монпелье»

Переход вратаря «Боруссии» М Янна Зоммера в «Баварию» может не состояться этой зимой.

Трансфер оказался на грани срыва из-за того, что клуб из Менхенгладбаха пока не договорился о покупке замены для своего голкипера.

«Боруссия» претендовала на Йонаса Омлина из «Монпелье», но французы не хотят отпускать 29-летнего футболиста посреди сезона.

«Бавария» ищет замену Мануэлю Нойеру.

Он сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона.

Зоммер летом станет свободным агентом.

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