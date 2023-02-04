Нойер отреагировал на трансфер Зоммера в «Баварию»

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, что клуб из-за его травмы купил вратаря Янна Зоммера из «Боруссии» М.

«Когда стало известно о переходе Яна, я сказал руководству, что это не проблема для меня.

Думаю, что хорошо иметь в составе двух отличных голкиперов. Я командный игрок. Для меня важно, что происходит в «Баварии». Хочу, чтобы команда оставалась успешной», – заявил Нойер.

Зоммера приобрели за 8+1,5 миллиона евро.

Швейцарец пропустил 3 гола в 4 матчах.

Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно