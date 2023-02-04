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    Нойер отреагировал на трансфер Зоммера в «Баварию»

    Капитан «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, что клуб из-за его травмы купил вратаря Янна Зоммера из «Боруссии» М.

    «Когда стало известно о переходе Яна, я сказал руководству, что это не проблема для меня.

    Думаю, что хорошо иметь в составе двух отличных голкиперов. Я командный игрок. Для меня важно, что происходит в «Баварии». Хочу, чтобы команда оставалась успешной», – заявил Нойер.

    • Зоммера приобрели за 8+1,5 миллиона евро.
    • Швейцарец пропустил 3 гола в 4 матчах.
    • Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.

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    Источник: The Athletic

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