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    Худяков назвал тройку лучший вратарей мира

    Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, каких вратарей считает лучшими в мире прямо сейчас.

    «Если брать в учет чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес.

    На втором – тер Стеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. У него там очень много сухих матчей и мало пропущенных голов при этом.

    На третьем, наверное, [новичок «Баварии»] Янн Зоммер», – заявил Худяков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14193

      Skull_Boy 3 часа назад

      Кто такой Худяков

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