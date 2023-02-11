Худяков назвал тройку лучший вратарей мира

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, каких вратарей считает лучшими в мире прямо сейчас.

«Если брать в учет чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес.

На втором – тер Стеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. У него там очень много сухих матчей и мало пропущенных голов при этом.

На третьем, наверное, [новичок «Баварии»] Янн Зоммер», – заявил Худяков.

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