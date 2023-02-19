«Боруссия» М высмеяла Кана после победы над «Баварией»

Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» пошутила над «Баварией» и ее руководителем Оливером Каном после матча 21-го тура Бундеслиги (3:2).

«Когда купил Янна Зоммера, но все равно не можешь победить «Боруссию» М», – написали в Менхенгладбахе.

С 8-й минуты «Бавария» играла в меньшинстве.

В январе вратарь Зоммер перешел из «Боруссии» М в «Баварию».

«Бавария» сегодня может потерять 1-ю строчку.

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