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    Зоммер переходит в «Баварию» за 8 миллионов. Трансфер полностью согласован (Фабрицио Романо)

    Вратарь «Боруссии» М Янн Зоммер продолжит карьеру в «Баварии».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер полностью согласован. Контракт с 34-летним швейцарцем будет рассчитан до лета 2025 года.

    «Бавария» заплатит за Зоммера 8 миллионов. Еще 1,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    • «Бавария» в Зоммере нашла замену Мануэлю Нойеру.
    • Он сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона.
    • Зоммер летом должен был стать свободным агентом.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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