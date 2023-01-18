Зоммер переходит в «Баварию» за 8 миллионов. Трансфер полностью согласован (Фабрицио Романо)

Вратарь «Боруссии» М Янн Зоммер продолжит карьеру в «Баварии».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер полностью согласован. Контракт с 34-летним швейцарцем будет рассчитан до лета 2025 года.
«Бавария» заплатит за Зоммера 8 миллионов. Еще 1,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- «Бавария» в Зоммере нашла замену Мануэлю Нойеру.
- Он сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона.
- Зоммер летом должен был стать свободным агентом.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо