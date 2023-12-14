Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от Goal

Goal опубликовал собственную версию символической сборной группового этапа ЛЧ-2023/24.
Наибольшее представительство у «Реал Сосьедада» – два футболиста.
Вратарь: Янн Зоммер («Интер»);
Защитники: Саша Боэ («Галатасарай»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Игор Субельдия («Реал Сосьедад»), Давид Раум («РБ Лейпциг»);
Полузащитники: Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Расмус Фалк-Йенсен («Копенгаген»);
Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»).
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Goal