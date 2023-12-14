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    • Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от Goal

    Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от Goal

    Goal опубликовал собственную версию символической сборной группового этапа ЛЧ-2023/24.

    Наибольшее представительство у «Реал Сосьедада» – два футболиста.

    Вратарь: Янн Зоммер («Интер»);

    Защитники: Саша Боэ («Галатасарай»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Игор Субельдия («Реал Сосьедад»), Давид Раум («РБ Лейпциг»);

    Полузащитники: Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Расмус Фалк-Йенсен («Копенгаген»);

    Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»).

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    Источник: Goal

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