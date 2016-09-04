МЛС. Дос Сантос забил победный мяч за «Лос-Анджелес Гэлакси»

В МЛС в очередном матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле принимал «Коламбус». Все три мяча во встрече были забиты во втором тайме. У хозяев отличились Баджо Хусидич и Джовани Дос Сантос, у гостей – Адам Джан. «Коламбус» на 90-й минуте мог уйти от поражения, но Ола Камара не реализовал пенальти.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Райт-Филлипс, 50.

Нью-Инглэнд Революшн – Колорадо – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Агудело, 12; 2:0 – Тирни, 49.

Чикаго – Филадельфия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алберг, 22 (в свои ворота); 2:0 – де Леув, 71; 3:0 – Альварес, 90.

Даллас – Портленд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Диас, 14 (с пенальти); 2:0 – Уллоа, 45; 3:0 – Циммерман, 53; 3:1 – Валери, 87.

Лос-Анджелес Гэлакси – Коламбус – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хусидич, 78; 2:0 – Дос Сантос, 82; 2:1 – Джан, 90.