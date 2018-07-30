МЛС. Хет-трик Ибрагимовича принес победу «Гэлакси» над «Орландо»

Завершился матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 4:3, а в составе победителей хет-триком отметился Златан Ибрагимович.
МЛС. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Орландо Сити» – 4:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Игита, 18; 1:1 – Дос Сантос, 39; 1:2 – Сиани, 44 (автогол); 2:2 – Ибрагимович, 47; 2:3 – Дуайер, 54; 3:3 – Ибрагимович, 67; 4:3 – Ибрагимович, 71
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Источник: Бомбардир.ру