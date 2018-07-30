Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • МЛС. Хет-трик Ибрагимовича принес победу «Гэлакси» над «Орландо»

МЛС. Хет-трик Ибрагимовича принес победу «Гэлакси» над «Орландо»

30 июля 2018, 08:11
20

Завершился матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 4:3, а в составе победителей хет-триком отметился Златан Ибрагимович.

МЛС. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Орландо Сити» – 4:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Игита, 18; 1:1 – Дос Сантос, 39; 1:2 – Сиани, 44 (автогол); 2:2 – Ибрагимович, 47; 2:3 – Дуайер, 54; 3:3 – Ибрагимович, 67; 4:3 – Ибрагимович, 71

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити Сиани Микаэль Ибрагимович Златан Дос Сантос Джовани Дуайер Дом Игита Кристиан
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сапёр75
1532928703
Голевая феерия )
Ответить
Иванов Иван Иванович
1532929299
Златан легенда!
Ответить
andrej-lucevich
1532929392
Ибра красава!!!
Ответить
Рубик Докоян
1532929520
Ибра остаётся Иброй где бы не играл и возраст не помеха ! Респект и уважуха ему !
Ответить
Шумаххер
1532930227
А мог бы ещё ЛЧ выиграть
Ответить
ASG
1532930923
Ибра достоен большей славы и золотых мячей, уникальная техника при таком росте. жаль что из-за сладкой парочки не получил свой зм
Ответить
woyser
1532931083
Ибрастар - шоу продолжается.
Ответить
Cules2013
1532934402
Круто, конечно, но стоит сделать скидку на уровень МЛС. Кто делает ставки, тот знает, что там почти в каждом матче ТБ 2.5 проходит. В США очень открытый атакующий футбол, а-ля Голландия. Ибра дважды вратаря в упор просто расстреливал. Что ж, теперь ждём интервью Златана о том, какой он офигенный)
Ответить
OfaZavr
1532938093
Ибра доказывает игрой а не только на словах восхваляет себя, молодец!
Ответить
zigbert
1532966043
Продолжает феерить.
Ответить
Главные новости
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
7
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Все новости
Все новости
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
ВидеоМесси накричал на судью
16 августа
3
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
16 августа
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+