Джовани Дос Сантос может отправиться в США

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    Напомним, что хавбек выставлен своей нынешней командой на трансфер, а в минувшем сезоне он отыграл 40 игр и 6 раз поражал чужие ворота.

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    Источник: L' Equipe

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    01.07.2015 09:27
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    Комментарии (15)
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    valencia14
    1435740179
    достаточно качественный игрок, ушли уже вьетто, черышев, уче, зачем подлодка и его продает? непонятно
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    Albatross
    1435742296
    Хороший игрок. И достаточно молодой для переезда в МЛС.
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    Espana-Deutschland
    1435743648
    Не рановато?
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    polc72
    1435744434
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    10-Lil KyAs-10
    1435747134
    Неважный сезон провёл на самом деле.. Печально, если для него всё столь рано закончится отъездом в США..
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    nahan
    1435752702
    Рановато ему туда.
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    Михаэль Кан
    1435762083
    Показалось: \"Джовани Дос Сантос может ОТРАВИТЬСЯ в США\", прости Господи.
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    Gio2Santos
    1435781131
    Реднапп петух, угробил!
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    Sevastopol-www
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    Доиграет за океаном...
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