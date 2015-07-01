Джовани Дос Сантос может отправиться в США

Полузащитник испанского «Вильярреала» Джовани Дос Сантос этим летом может пополнить американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб из Северной Америки готов потратить на мексиканца порядка 7-и миллионов евро.



Напомним, что хавбек выставлен своей нынешней командой на трансфер, а в минувшем сезоне он отыграл 40 игр и 6 раз поражал чужие ворота.



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