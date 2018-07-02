Статистика по турнирам

США. МЛС 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 США. МЛС 2017 США. МЛС 2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Испания. Примера 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008