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Джовани Дос Сантос
Статистика
Джовани Дос Сантос - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1989 (37), Монтеррей
#10 | Нападающий
173 см | 71 кг
Мексика | Испания
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2018
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций 2017
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
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Англия. Премьер-Лига 2010/2011
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Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мексика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
2 : 0
02.07.2018
Мексика
Был в запасе
Чемпионат мира, 3 тур
Мексика
0 : 3
27.06.2018
Швеция
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Южная Корея
1 : 2
23.06.2018
Мексика
77' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
0 : 1
17.06.2018
Мексика
Был в запасе
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