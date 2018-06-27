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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Мексика - Швеция
Мексика - Швеция: обзор матча 27 июня 2018
Мексика
27.06.2018, среда, 17:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
0 : 3
Завершен
Швеция
50'
Л. Аугустинссон
62'
А. Гранквист (П)
74'
Э. Альварес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Швеция
Замена
О. Перальта
️️️️
М. Лаюн
89'
88'
Желтая карточка
М. Лустиг
Желтая карточка
М. Лаюн
86'
80'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Экдаль
Замена
Х. Корона
️️️️
А. Гуардадо
75'
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Э. Альварес
68'
Замена
И. Телин
️️️️
М. Берг
Замена
М. Фабиан
️️️️
Х. Гальярдо
65'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гранквист
Желтая карточка
Э. Морено
61'
57'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
С. Ларссон
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аугустинссон
Пас отдал
В. Классон
26'
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Х. Гальярдо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
11
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
2
Уго Айяла
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-2-3
13
Очоа
15
Морено
3
Сальседо
7
Лаюн
4
Альварес
16
Эррера
18
Гуардадо
11
Вела
22
Лосано
14
Чичарито
4-3-2-1
1
Ольсен
2
Лустиг
3
Линделеф
4
Гранквист
6
Аугустинссон
13
Экдаль
7
Ларссон
20
Тойвонен
17
Классон
10
Форсберг
9
Берг
18
Гуардадо
17
Корона
17
Корона
18
Гуардадо
23
Гальярдо
8
Фабиан
8
Фабиан
23
Гальярдо
7
Лаюн
19
Перальта
19
Перальта
7
Лаюн
13
Экдаль
15
Хильемарк
15
Хильемарк
13
Экдаль
7
Ларссон
13
Свенссон
13
Свенссон
7
Ларссон
9
Берг
22
Телин
22
Телин
9
Берг
Остались в запасе
Мексика
Швеция
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
2
Уго Айяла
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
2
Уго Айяла
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Мексика - Швеция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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