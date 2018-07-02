Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Мексика
Бразилия - Мексика: обзор матча 02 июля 2018
Бразилия
02.07.2018, понедельник, 17:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Мексика
51'
Неймар
88'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Мексика
90'
+2
Желтая карточка
А. Гуардадо
Замена
Маркиньос
️️️️
Виллиан
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
88'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Ф. Коутиньо
86'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Паулиньо
80'
77'
Желтая карточка
К. Сальседо
60'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Каземиро
59'
55'
Желтая карточка
Э. Эррера
55'
Замена
Джонатан
️️️️
Э. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Виллиан
51'
46'
Замена
М. Лаюн
️️️️
Р. Маркес
Желтая карточка
Ф. Луис
43'
38'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Мексика
4
Рафаэль Маркес
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
2
Уго Айяла
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
11
Карлос Вела
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Бразилия
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Фред
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
6
Луис
3
Миранда
22
Фагнер
3
Силва
5
Каземиро
15
Паулиньо
10
Неймар
10
Виллиан
11
Коутиньо
18
Жезус
3-1-2-3
4
Маркес
3
Сальседо
2
Айяла
23
Гальярдо
4
Альварес
16
Эррера
18
Гуардадо
14
Чичарито
11
Вела
22
Лосано
10
Виллиан
4
Маркиньос
4
Маркиньос
10
Виллиан
15
Паулиньо
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
11
Коутиньо
20
Фирмино
20
Фирмино
11
Коутиньо
4
Маркес
7
Лаюн
7
Лаюн
4
Маркес
4
Альварес
6
Джонатан
6
Джонатан
4
Альварес
14
Чичарито
9
Хименес
9
Хименес
14
Чичарито
Остались в запасе
Бразилия
Мексика
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
17
Хесус Корона
ПВ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
8
Марко Фабиан
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Остались в запасе
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
8
Марко Фабиан
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Статистика матча Бразилия - Мексика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бразилия
Мексика
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
09:09
1
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Ромарио снова потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии: «Другой тренер справится лучше»
17 ноября
1
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
09:09
1
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Ромарио снова потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии: «Другой тренер справится лучше»
17 ноября
1
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+