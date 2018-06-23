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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Мексика
Южная Корея - Мексика: обзор матча 23 июня 2018
Южная Корея
23.06.2018, суббота, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
1 : 2
Завершен
Мексика
90+3'
Х. Сон
26'
К. Вела (П)
66'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южная Корея - Мексика
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Джэ Сон
90'
+3
Замена
Х. Чхоль
️️️️
К. Мин-Ну
84'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
80'
Замена
Ч. Ву-Ен
️️️️
М. Сон Мин
77'
77'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
Л. Сын У
72'
71'
Замена
Х. Корона
️️️️
И. Лосано
68'
Замена
Р. Маркес
️️️️
А. Гуардадо
66'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
И. Лосано
Замена
Л. Сын У
️️️️
Ч. Се Джон
64'
Желтая карточка
Л. Ён
63'
Желтая карточка
К. Юнь-Квон
58'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
2
Ли Ён
ПЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
16
Ки Сун-Юн
ОП
8
Чу Се Джон
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
11
Карлос Вела
ЛП
4
Эдсон Альварес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Мигель Лаюн
ПП
14
Чичарито
ЦФ
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
14
Хон Чхоль
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
10
Ли Сын У
ЦП
22
Ко Ен Хан
ЦП
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
2
Уго Айяла
ЦЗ
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Хен У
12
Ким Мин-Ну
19
Ким Юнь-Квон
20
Чан Хюн-Су
2
Ли Ён
16
Ки Сун-Юн
8
Се Джон
7
Сон
10
Джэ Сон
7
Сон Мин
11
Хванг
3-1-4-2
13
Очоа
15
Морено
3
Сальседо
23
Гальярдо
4
Альварес
7
Лаюн
16
Эррера
18
Гуардадо
11
Вела
22
Лосано
14
Чичарито
12
Ким Мин-Ну
14
Чхоль
14
Чхоль
12
Ким Мин-Ну
8
Се Джон
10
Сын У
10
Сын У
8
Се Джон
7
Сон Мин
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
7
Сон Мин
22
Лосано
17
Корона
17
Корона
22
Лосано
18
Гуардадо
4
Маркес
4
Маркес
18
Гуардадо
11
Вела
6
Дос Сантос
6
Дос Сантос
11
Вела
Остались в запасе
Южная Корея
Мексика
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
22
Ко Ен Хан
ЦП
1
Ким Сын-Гю
ВР
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
2
Уго Айяла
ЦЗ
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Остались в запасе
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
22
Ко Ен Хан
ЦП
1
Ким Сын-Гю
ВР
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
2
Уго Айяла
ЦЗ
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Статистика матча Южная Корея - Мексика
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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