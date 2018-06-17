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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Мексика
Германия - Мексика: обзор матча 17 июня 2018
Германия
17.06.2018, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Мексика
35'
И. Лосано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Мексика
89'
Желтая карточка
Э. Эррера
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Вернер
86'
Желтая карточка
М. Хуммельс
85'
Желтая карточка
Т. Мюллер
83'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Платтенхардт
79'
74'
Замена
Р. Маркес
️️️️
А. Гуардадо
66'
Замена
Р. Хименес
️️️️
И. Лосано
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Хедира
60'
58'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Вела
40'
Желтая карточка
Э. Морено
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Пас отдал
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
2
Уго Айяла
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ПЗ
11
Карлос Вела
ЛП
7
Мигель Лаюн
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ПП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Марко Ройс
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
2
Платтенхардт
17
Боатенг
5
Хуммельс
6
Киммих
8
Кроос
6
Хедира
7
Дракслер
10
Озил
13
Мюллер
11
Вернер
4-4-2
13
Очоа
3
Сальседо
2
Айяла
15
Морено
23
Гальярдо
18
Гуардадо
7
Лаюн
16
Эррера
11
Вела
14
Чичарито
22
Лосано
11
Вернер
14
Брандт
14
Брандт
11
Вернер
6
Хедира
11
Ройс
11
Ройс
6
Хедира
2
Платтенхардт
23
Гомес
23
Гомес
2
Платтенхардт
11
Вела
4
Альварес
4
Альварес
11
Вела
18
Гуардадо
4
Маркес
4
Маркес
18
Гуардадо
22
Лосано
9
Хименес
9
Хименес
22
Лосано
Остались в запасе
Германия
Мексика
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Хесус Корона
ПВ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Статистика матча Германия - Мексика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый Канал
Новости команд
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