Джовани Дос Сантос переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Вильярреала» Джовани дос Сантос будет выступать за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб из МLS заплатил испанцам за переход футболиста 7 млн долларов. Контракт с мексиканцем подписан до 2019 года, а зарплата 26-летнего Дос Сантоса составит около 6 млн долларов за сезон.

В минувшем сезоне Дос Сантос провел за «Вильярреал» 26 матчей в Примере и забил один мяч. Ранее футболист также выступал за «Барселону», «Расинг», «Мальорку», «Тоттенхэм», «Ипсвич», «Галатасарай».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.