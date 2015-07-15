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    Джовани Дос Сантос переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нападающий «Вильярреала» Джовани дос Сантос будет выступать за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб из МLS заплатил испанцам за переход футболиста 7 млн долларов. Контракт с мексиканцем подписан до 2019 года, а зарплата 26-летнего Дос Сантоса составит около 6 млн долларов за сезон.

    В минувшем сезоне Дос Сантос провел за «Вильярреал» 26 матчей в Примере и забил один мяч. Ранее футболист также выступал за «Барселону», «Расинг», «Мальорку», «Тоттенхэм», «Ипсвич», «Галатасарай».

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 22:47
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    Комментарии (13)
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    нoГГано
    1436990330
    Рано парень завязал с футболом
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    Franz Beckenbauer
    1436990460
    Действительно, рано он с профессиональным футболом завязал.
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    alik4
    1436990798
    Хорошее усиление
    Ответить
    урфинДжо
    1436991484
    ничго страшнонго
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436991713
    Вот это реальный трансфер
    Ответить
    caravanbashi
    1436994744
    Жаль что Дос Сантос прекращает активную футбольную жизнь. В 2011-м Мексика завоевала Золотой Кубок в США и Дос Сантос и Чича там были лучшими.
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    juventus186
    1437005962
    Так-так , это , что ж получается, у ЛА ГЭЛЭКСИ: СТИВИ ДЖИ РОББИ КИН ДОС САНТОС ПО ХОДУ , на чемпионство нацелились!!!
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    cannongun
    1437045356
    удачи Джованику
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    sir_Alex
    1437304992
    Круто, чё!
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    ologreds
    1694997605
    numo435787
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