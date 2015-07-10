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    Джовани Дос Сантос перейдет в «ЛА-Гэлакси»

    Игрок испанского «Вильярреала» Джовани Дос Сантос по окончании Золотого кубка КОНКАКАФ перейдет в американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Футболист уже согласовал свою зарплату в новом клубе: она составит 3,4 миллиона долларов в год. Сумма трансфера же равняется 7 миллионам евро.

    В минувшем сезоне Примеры мексиканец провел 29 матчей и забил один гол.

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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 08:00
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    Комментарии (12)
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    Barca09-09
    1436504641
    Отлично
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    timur_zenit_fan
    1436507020
    маловата зп для млс
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    yarukua
    1436507271
    Рано уезжаешь еще
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    Romchik1989
    1436507373
    Пустился во все тяжкие.
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    juventus186
    1436510166
    Будет на пару со СтивиДжи водичку \"Herbalife\" попивать и на газончике сидеть, а потом по газончику бегать. Ну иногда и забивать!!!:-)
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    YAMAYKA
    1436517335
    Зря переходит, он нашел свой клуб в европе тем более в 26 лет ехать в МЛС это конечно усиление для МЛС но скажем так, я думал он будет в Вильереале топить тем более в ЛЕ поиграть бы.
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    Lucius Vorenus
    1436518406
    правильно
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    Espana-Deutschland
    1436525467
    Не рановато?
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    serginho8
    1436576603
    да просто хочет в с Джеррардом сфоткаться
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    ologreds
    1694997640
    numo435264
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