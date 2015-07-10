Джовани Дос Сантос перейдет в «ЛА-Гэлакси»

Игрок испанского «Вильярреала» Джовани Дос Сантос по окончании Золотого кубка КОНКАКАФ перейдет в американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Футболист уже согласовал свою зарплату в новом клубе: она составит 3,4 миллиона долларов в год. Сумма трансфера же равняется 7 миллионам евро.



В минувшем сезоне Примеры мексиканец провел 29 матчей и забил один гол.



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