МЛС. Вилья и Лэмпард не помогли «Нью-Йорк Сити», Дос Сантос приносит победу «Гэлакси»

В МЛС состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф. В игре «Торонто» с «Нью-Йорк Сити» сразу несколько бывших звезд, известных в Европе, появились на поле. Итальянец Себастьян Джовинко помог «Торонто» одержать победу. Что касается «горожан», то появление на поле Давида Вильи и Фрэнка Лэмпарда не помогло американской команде.

В «Лос-Анджелес Гэлакси» продолжает блистать мексиканский нападающий Джованни Дос Сантос. Его удачные действия помогли одержать победу над «Колорадо».

В еще одном матче дня «Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Рэд Буллз» с минимальным счетом 1:0. Ответные встречи состоятся 7 ноября.

МЛС. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

Торонто – Нью-Йорк Сити – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алтидор, 84; 2:0 – Рикеттс, 90.

Лос-Анджелес Гэлакси – Колорадо – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дос Сантос, 55.

Монреаль – Нью-Йорк Рэд Буллз – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Манкозу, 61.