Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10

Ассоциация игроков МЛС опубликовала данные о зарплатах футболистов лиги в 2019 году.

Самый высокооплачиваемый игрок – нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. Его общий годовой заработок (с учетом подписного и гарантированных бонусов) составляет 7,2 миллиона долларов. В прошлом году 37-летний футболист занимал 25-е месте в рейтинге с общей зарплатой 1,5 миллиона долларов.

Второе и третье место делят полузащитник «Торонто» Майкл Брэдли и бывший форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Джовани Дос Сантос, покинувший клуб в марте. Годовой доход у обоих – 6,5 миллиона.

В первую десятку списка также вошли Жози Алтидор («Торонто», 6,332 миллиона), Карлос Вела («Лос-Анджелес», 6,3 миллиона), Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр», 5,6 миллиона), Игнасио Пьятти («Монреаль Импакт», 4,443 миллиона), Алехандро Посуэло («Торонто», 3,8 миллиона),Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед», 3,507 миллиона) и Джозеф Мартинес («Атланта», 3,058).