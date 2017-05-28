МЛС. Дос Сантос оформил дубль в матче за «Лос-Анджелес Гэлакси»

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» в гостях обыграл «Сан-Хосе». В составе победителей дубль оформил Джованни Дос Сантос.
МЛС. Регулярный чемпионат
Ванкувер – Ди Си Юайтед – 0:1 (0:0)
Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Инглэнд Революшн – 2:1 (0:1)
Колорадо – Канзас Сити – 1:0 (1:0)
Миннесота – Орландо – 1:0 (0:0)
Реал Солт-Лейк – Филадельфия – 1:0 (1:0)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:4 (2:3)
Голы: 1:0 – Вондоловски, 10; 1:1 – Педру, 19; 1:2 – Дос Сантос, 35 (пенальти), 2:2 – Хусен, 37; 2:3 – Бернардес, 44 (автогол); 2:4 – Дос Сантос, 64
Источник: Бомбардир.ру