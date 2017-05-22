МЛС. Дубль Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Орландо», Дос Сантос забивает за «Гэлакси»

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. Со счетом 3:0 «Нью-Йорк Сити» обыграл «Орландо Сити» на выезде. Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья отметился в этой встрече дублем. В составе «Орландо» по 60 минут на поле провели два бывших футболиста «Милана» – Кака и Антонио Ночерино.

Во втором матче дня «Лос-Анджелес Гэлакси» также на выезде обыграл «Миннесоту» со счетом 2:1. В составе гостей голом отметился нападающий Джованни Дос Сантос. Все 90 минут встречи на поле провел Эшли Коул.

МЛС. Регулярный чемпионат

Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Вилья, 14 (с пенальти); 0:2 – Уоллос, 35; 0:3 – Вилья, 82.

Миннесота – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дос Сантос, 38; 1:1 – Рамирес, 66; 1:2 – Рамирес, 84 (автогол).

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