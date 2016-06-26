Лэмпард и Джеррард отметились результативными действиями в матчах МЛС

Подошли к концу очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. Гол Фрэнка Лэмпарда позволил «Нью-Йорк Сити» на выезде победить «Сиэтл», а «Лос-Анджелес Гэлакси» благодаря забитому мячу Джовани Дос Сантоса, которому ассистировал Стивен Джеррард, дома сыграл вничью с «Сан-Хосе».
МЛС. Регулярный чемпионат
Сиэтл – Нью-Йорк Сити – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Лэмпард, 38; 0:2 – Матаррита, 87.
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Дос Сантос, 69; 1:1 – Барретт, 90.
Удаление: Коул, 90+7.
Источник: Бомбардир.ру