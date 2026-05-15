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Шестнадцатого мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Германии в сезоне 2025/2026. Давно оформившая очередной чемпионский титул «Бавария» закроет кампанию домашней игрой с «Кельном».

«Бавария»

«Роттен» в очередной раз побили кучу рекордов и забрали дежурное чемпионство. Впечатляет, что «Бавария» умудрилась наколотить 117 (!) мячей за 33 (!!) матча. Игра с «Кельном» – рабочая разминка перед финалом Кубка Германии, где команде Венсана Компани предстоит рубиться со «Штутгартом».

Последние три игры:

Вольфсбург – Бавария 0:1

Бавария – ПСЖ 1:1

Бавария – Хайденхайм 3:3

«Кельн»

«Козлы» заранее обезопасили себя от малоприятного возвращения во вторую Бундеслигу и принялись радостно валять дурака. «Кельн» откровенно думает об отпуске и не особо заморачивается на результаты в последних турах.

Последние три игры:

Кельн – Хайденхайм 1:3

Унион – Кельн 2:2

Кельн – Байер 1:2

Очные встречи

Кельн – Бавария 1:3

Кельн – Бавария 1:4

Бавария – Кельн 2:0

Прогноз на матч «Бавария» – «Кельн»

Визит к «Баварии» – тяжелое испытание для команды любого уровня. Что уж говорить о скромном «Кельне». Полагаем, что «роттен» в очередной раз порадуют своих фанов искрометной результативностью и набросают целую пачку мячей в сетку ворот Марвина Швебе. В конце концов флагман Бундеслиги проводит последний матч на своем поле аж до августа. Чем не повод эффектно проводить свою публику на отдых?

Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 4,5 голов. Коэффициент – 1,97. Прогноз на счет – 4:1.