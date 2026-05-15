Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бавария» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.97

15 мая 2026 9:03
Бавария - Кельн
16 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Баварии» и тотал больше 4,5 голов
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Шестнадцатого мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Германии в сезоне 2025/2026. Давно оформившая очередной чемпионский титул «Бавария» закроет кампанию домашней игрой с «Кельном».

«Бавария»

«Роттен» в очередной раз побили кучу рекордов и забрали дежурное чемпионство. Впечатляет, что «Бавария» умудрилась наколотить 117 (!) мячей за 33 (!!) матча. Игра с «Кельном» – рабочая разминка перед финалом Кубка Германии, где команде Венсана Компани предстоит рубиться со «Штутгартом».

Последние три игры:

  • Вольфсбург – Бавария 0:1
  • Бавария – ПСЖ 1:1
  • Бавария – Хайденхайм 3:3

«Кельн»

«Козлы» заранее обезопасили себя от малоприятного возвращения во вторую Бундеслигу и принялись радостно валять дурака. «Кельн» откровенно думает об отпуске и не особо заморачивается на результаты в последних турах.

Последние три игры:

  • Кельн – Хайденхайм 1:3
  • Унион – Кельн 2:2
  • Кельн – Байер 1:2

Очные встречи

  • Кельн – Бавария 1:3
  • Кельн – Бавария 1:4
  • Бавария – Кельн 2:0

Прогноз на матч «Бавария» – «Кельн»

Визит к «Баварии» – тяжелое испытание для команды любого уровня. Что уж говорить о скромном «Кельне». Полагаем, что «роттен» в очередной раз порадуют своих фанов искрометной результативностью и набросают целую пачку мячей в сетку ворот Марвина Швебе. В конце концов флагман Бундеслиги проводит последний матч на своем поле аж до августа. Чем не повод эффектно проводить свою публику на отдых?

Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 4,5 голов. Коэффициент – 1,97. Прогноз на счет – 4:1.

1.97
Победа «Баварии» и тотал больше 4,5 голов
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Кельн Бавария
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+