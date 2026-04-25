25.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кельн
4-1-1-3-1
1
Швабе
32
Лунд
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
28
Себулонсен
6
Мартель
18
Йоуханнессон
16
Каминьски
30
Бюлтер
37
Майна
13
Эль-Мала
3-3-3-1
28
Бласвих
4
Куанса
12
Тапсоба
20
Гримальдо
24
Гарсия
25
Паласиос
8
Андрих
42
Калбрет
30
Маза
23
Телла
14
Шик
37
Майна
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
37
Майна
32
Лунд
27
Чавес
27
Чавес
32
Лунд
30
Бюлтер
29
Тильманн
29
Тильманн
30
Бюлтер
6
Мартель
38
Ньянг
38
Ньянг
6
Мартель
18
Йоуханнессон
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Йоуханнессон
4
Куанса
5
Баде
5
Баде
4
Куанса
42
Калбрет
13
Артур
13
Артур
42
Калбрет
24
Гарсия
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Гарсия
23
Телла
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
23
Телла
30
Маза
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Маза
Остались в запасе
Кельн
Байер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Кельн
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Байер
1
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
5
Офсайды
1
2
Количество передач
459
574
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.04
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.11
1.11
