«Штутгарт» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.67

13 февраля 2026 8:47
Штутгарт - Кельн
14 февр. 2026, суббота 20:30 | Германия. Бундеслига, 22 тур
1.67
Фора «Штутгарта» (-1)
14 февраля в 22-м туре Бундеслиги «Штутгарт» примет «Кельн». Это противостояние команды, борющейся за еврокубки и обладающей мощнейшей домашней статистикой, и середняка лиги, который катастрофически выступает на выезде. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и находятся в отличной форме.

«Штутгарт»

Швабский клуб подходит к матчу в статусе явного фаворита. Команда не проигрывает в 7 последних домашних матчах и имеет 7 матчей без поражений в очных встречах с «Кельном». Атака «Штутгарта» работает мощно: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Дениз Ундав с 15 голами – лидер атак. Оборона хозяев также надежна: всего 0.80 пропущенного гола в среднем. Единственное пятно – поражение от «Санкт-Паули» в прошлом туре.

«Кельн»

«Козлы» находятся в непростой ситуации, особенно на выезде, где не могут выиграть в 6 последних гостевых матчах Бундеслиги. Атака команды работает стабильно (1.20 гола в среднем), но оборона – главная проблема: 1.60 пропуска в среднем и пропуски в 16 из 18 последних матчей. Историческая статистика против «Штутгарта» удручает: 7 матчей без побед.

Факты о командах:

«Штутгарт»

  • Не проигрывает в 7 последних домашних матчах.
  • Не проигрывает «Кельну» в 7 последних встречах.
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 5-е место в турнире (39 очков).

«Кельн»

  • Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей (1.60 в среднем).
  • Забивает в 7 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 10-е место в турнире (23 очка).

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Кельн»

«Штутгарт» имеет колоссальное преимущество над «Кельном» по всем компонентам: домашняя статистика, история личных встреч, качество атаки и надежность обороны. Гости традиционно проваливают выезды и регулярно пропускают. Учитывая атакующую мощь хозяев и уязвимость обороны гостей, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Штутгарта» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Штутгарта» (-1) – коэффициент 1.67.
  • Инд. тотал «Штутгарта» больше 1.5 – коэффициент 1.60.

1.67
Фора «Штутгарта» (-1)
Автор: Мещеряков Денис
18+
