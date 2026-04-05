Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Айнтрахт» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Айнтрахт» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 17:20
Айнтрахт
05.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
66' Ж. Буркардт 69' А. Калимуэндо
70' Я. Каминьски 83' А. Кастро-Монтес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Хуго Ларссон
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
32
Кристоффер Лунд
ЛЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Том Краусс
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Саид Эль-Мала
ЛВ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
27
Фелипе Чавес
ЦП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
37
Линтон Майна
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-2-2-2
23
Цеттерер
18
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Аменда
16
Ларссон
6
Хойлунд
7
Кнауфф
10
Доан
9
Буркардт
25
Калимуэндо
4-2-3-1
1
Швабе
28
Себулонсен
33
ван ден Берг
39
Озкаджар
32
Лунд
5
Краусс
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
13
Эль-Мала
13
Каминьски
9
Ахе
16
Ларссон
17
Скири
17
Скири
16
Ларссон
6
Хойлунд
10
Шаиби
10
Шаиби
6
Хойлунд
10
Доан
27
Гетце
27
Гетце
10
Доан
7
Кнауфф
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
7
Кнауфф
9
Буркардт
11
Эбнуталиб
11
Эбнуталиб
9
Буркардт
5
Краусс
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
5
Краусс
23
Хусейнбашич
18
Йоуханнессон
18
Йоуханнессон
23
Хусейнбашич
9
Ахе
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Ахе
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
13
Эль-Мала
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
13
Эль-Мала
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
33
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Love Arrhov
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Love Arrhov
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Лукас Кваснек
Айнтрахт
Точно не сыграют
Жан Бахоя
АП
Ннамди Коллинс
ЦЗ
Кауа Сантос
ВР
Расмус Кристенсен
ПЗ
Кельн
Точно не сыграют
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Эрик Мартель
ОП
Жоэль Шмид
ЦЗ
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
1
2
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
7
Офсайды
0
4
Количество передач
595
289
Сейвы
7
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.58
3.23
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Кельн», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Кельн»

«Айнтрахт» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Кельн Айнтрахт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
Вчера, 13:59
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
Фомин описал Шварца двумя словами
22 июля
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
18 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
14 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+