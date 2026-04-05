05.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-2-2
23
Цеттерер
18
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Аменда
16
Ларссон
6
Хойлунд
7
Кнауфф
10
Доан
9
Буркардт
25
Калимуэндо
4-2-3-1
1
Швабе
28
Себулонсен
33
ван ден Берг
39
Озкаджар
32
Лунд
5
Краусс
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
13
Эль-Мала
13
Каминьски
9
Ахе
16
Ларссон
17
Скири
17
Скири
16
Ларссон
6
Хойлунд
10
Шаиби
10
Шаиби
6
Хойлунд
10
Доан
27
Гетце
27
Гетце
10
Доан
7
Кнауфф
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
7
Кнауфф
9
Буркардт
11
Эбнуталиб
11
Эбнуталиб
9
Буркардт
5
Краусс
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
5
Краусс
23
Хусейнбашич
18
Йоуханнессон
18
Йоуханнессон
23
Хусейнбашич
9
Ахе
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Ахе
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
13
Эль-Мала
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
13
Эль-Мала
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
33
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Love Arrhov
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Love Arrhov
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Лукас Кваснек
Айнтрахт
Точно не сыграют
Кельн
Точно не сыграют
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
1
2
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
7
Офсайды
0
4
Количество передач
595
289
Сейвы
7
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.58
3.23
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Кельн», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Кельн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»