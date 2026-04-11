12 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 29-го тура чемпионата Германии. В гости к «Кельну» пожалует не менее кризисный бременский «Вердер».
«Кельн»
«Козлам» приходится заниматься привычным для себя делом – сражаться за место в элите немецкого футбола. Да, порой «Кельн» ровно проходит сезон, но сейчас другой случай. Отрыв от зоны «стыков» 2 очка, от зоны прямого падения во вторую Бундеслигу – 6.
Последние три игры:
- Айнтрахт – Кельн 2:2
- Кельн – Боруссия Менхенгладбах 3:3
- Гамбург – Кельн 1:1
«Вердер»
«Музыканты» несколько поправили свое положение после смены тренера (Даниэль Тиуне вместо Хорста Штеффена), но в первый месяц весны все вернулось на круги своя – «Вердер» по новой столкнулся со смутными временами. Впрочем, даже при таких раскладах бременцы идут +1 в сравнении с тем же «Кельном».
Последние три игры:
- Вердер – Лейпциг 1:2
- Вольфсбург – Вердер 0:1
- Вердер – Майнц 0:2
Очные встречи
- Вердер – Кельн 1:1
- Кельн – Вердер 0:1
- Вердер – Кельн 2:1
Прогноз на матч «Кельн» – «Вердер»
Обе команды проводят откровенно слабую кампанию, но «Кельн» взялся цепляться за очки и не проигрывает три тура кряду, тогда как «Вердер» не набрал ни единого зачетного балла на той же дистанции. Объективно, «козлы» подходят к битве за выживание в несколько лучших кондициях + играют на своем «Рейн Энерги Штадионе». Дополнительное преимущество в столь ответственный момент.
Прогноз: победа «Кельна» с форой 0, коэффициент – 1,61. Прогноз на счет – 2:1.