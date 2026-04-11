Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кельн» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.61

11 апреля 2026 10:50
Кельн - Вердер
12 апр. 2026, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.61
Победа «Кельна» с форой 0
Сделать ставку

12 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 29-го тура чемпионата Германии. В гости к «Кельну» пожалует не менее кризисный бременский «Вердер».

«Кельн»

«Козлам» приходится заниматься привычным для себя делом – сражаться за место в элите немецкого футбола. Да, порой «Кельн» ровно проходит сезон, но сейчас другой случай. Отрыв от зоны «стыков» 2 очка, от зоны прямого падения во вторую Бундеслигу – 6.

Последние три игры:

  • Айнтрахт – Кельн 2:2
  • Кельн – Боруссия Менхенгладбах 3:3
  • Гамбург – Кельн 1:1

«Вердер»

«Музыканты» несколько поправили свое положение после смены тренера (Даниэль Тиуне вместо Хорста Штеффена), но в первый месяц весны все вернулось на круги своя – «Вердер» по новой столкнулся со смутными временами. Впрочем, даже при таких раскладах бременцы идут +1 в сравнении с тем же «Кельном».

Последние три игры:

  • Вердер – Лейпциг 1:2
  • Вольфсбург – Вердер 0:1
  • Вердер – Майнц 0:2

Очные встречи

  • Вердер – Кельн 1:1
  • Кельн – Вердер 0:1
  • Вердер – Кельн 2:1

Прогноз на матч «Кельн» – «Вердер»

Обе команды проводят откровенно слабую кампанию, но «Кельн» взялся цепляться за очки и не проигрывает три тура кряду, тогда как «Вердер» не набрал ни единого зачетного балла на той же дистанции. Объективно, «козлы» подходят к битве за выживание в несколько лучших кондициях + играют на своем «Рейн Энерги Штадионе». Дополнительное преимущество в столь ответственный момент.

Прогноз: победа «Кельна» с форой 0, коэффициент – 1,61. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Вердер Кельн
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 