12 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 29-го тура чемпионата Германии. В гости к «Кельну» пожалует не менее кризисный бременский «Вердер».

«Кельн»

«Козлам» приходится заниматься привычным для себя делом – сражаться за место в элите немецкого футбола. Да, порой «Кельн» ровно проходит сезон, но сейчас другой случай. Отрыв от зоны «стыков» 2 очка, от зоны прямого падения во вторую Бундеслигу – 6.

Последние три игры:

Айнтрахт – Кельн 2:2

Кельн – Боруссия Менхенгладбах 3:3

Гамбург – Кельн 1:1

«Вердер»

«Музыканты» несколько поправили свое положение после смены тренера (Даниэль Тиуне вместо Хорста Штеффена), но в первый месяц весны все вернулось на круги своя – «Вердер» по новой столкнулся со смутными временами. Впрочем, даже при таких раскладах бременцы идут +1 в сравнении с тем же «Кельном».

Последние три игры:

Вердер – Лейпциг 1:2

Вольфсбург – Вердер 0:1

Вердер – Майнц 0:2

Очные встречи

Вердер – Кельн 1:1

Кельн – Вердер 0:1

Вердер – Кельн 2:1

Прогноз на матч «Кельн» – «Вердер»

Обе команды проводят откровенно слабую кампанию, но «Кельн» взялся цепляться за очки и не проигрывает три тура кряду, тогда как «Вердер» не набрал ни единого зачетного балла на той же дистанции. Объективно, «козлы» подходят к битве за выживание в несколько лучших кондициях + играют на своем «Рейн Энерги Штадионе». Дополнительное преимущество в столь ответственный момент.

Прогноз: победа «Кельна» с форой 0, коэффициент – 1,61. Прогноз на счет – 2:1.