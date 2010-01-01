Турниры:
Германия. Бундеслига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|17:30
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|21 тур
|18 февраля, суббота
|17:30
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:30
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|19 тур
|4 февраля, суббота
|17:30
|Кельн
|0:0
|РБ Лейпциг
|18 тур
|29 января, воскресенье
|17:30
|Шальке-04
|0:0
|Кельн
|17 тур
|24 января, вторник
|22:30
|Бавария
|1:1
|Кельн
|16 тур
|21 января, суббота
|20:30
|Кельн
|7:1
|Вердер
|15 тур
|12 ноября, суббота
|17:30
|Герта
|2:0
|Кельн
|14 тур
|9 ноября, среда
|20:30
|Кельн
|1:2
|Байер
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Фрайбург
|2:0
|Кельн
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|21:30
|Кельн
|1:1
|Хоффенхайм
|11 тур
|21 октября, пятница
|21:30
|Майнц
|5:0
|Кельн
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|16:30
|Кельн
|3:2
|Аугсбург
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|16:30
|Боруссия
|5:2
|Кельн
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Кельн
|3:2
|Боруссия
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:30
|Бохум
|1:1
|Кельн
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Кельн
|0:1
|Унион
|5 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|2:4
|Кельн
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:30
|Кельн
|0:0
|Штутгарт
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:30
|Айнтрахт
|1:1
|Кельн
|2 тур
|13 августа, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|2:2
|Кельн
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|18:30
|Кельн
|3:1
|Шальке-04