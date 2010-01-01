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    Кельн - результаты

    Город Кельн
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.fc-koeln.de/
    Стадион Рейн Энерги
    Тренер Штеффен Баумгарт
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 17:30 Кельн 0:2 Вольфсбург
    21 тур
    		18 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 3:0 Кельн
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 19:30 Кельн 3:0 Айнтрахт
    19 тур
    		4 февраля, суббота 17:30 Кельн 0:0 РБ Лейпциг
    18 тур
    		29 января, воскресенье 17:30 Шальке-04 0:0 Кельн
    17 тур
    		24 января, вторник 22:30 Бавария 1:1 Кельн
    16 тур
    		21 января, суббота 20:30 Кельн 7:1 Вердер
    15 тур
    		12 ноября, суббота 17:30 Герта 2:0 Кельн
    14 тур
    		9 ноября, среда 20:30 Кельн 1:2 Байер
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:30 Фрайбург 2:0 Кельн
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 21:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
    11 тур
    		21 октября, пятница 21:30 Майнц 5:0 Кельн
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 16:30 Кельн 3:2 Аугсбург
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 16:30 Боруссия 5:2 Кельн
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:30 Кельн 3:2 Боруссия
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:30 Бохум 1:1 Кельн
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:30 Кельн 0:1 Унион
    5 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 2:4 Кельн
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 16:30 Кельн 0:0 Штутгарт
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 16:30 Айнтрахт 1:1 Кельн
    2 тур
    		13 августа, суббота 16:30 РБ Лейпциг 2:2 Кельн
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 18:30 Кельн 3:1 Шальке-04
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