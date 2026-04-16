17 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своeм поле примет «Кельн». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают ужасный кризис, а гости набрали ход и стабильно забивают, но много пропускают. «Кельн» выглядит фаворитом, но «Санкт-Паули» дома может дать бой.

«Санкт-Паули»

Гамбургцы переживают настоящий кошмат. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил всего 0.4 гола в среднем и пропустил 2.0. Атака практически отсутствует, Данел Синани (5 голов) не может пробить эту стену невезения. Дома команда пытается цепляться за очки, и в личных встречах с «Кельном» у них есть небольшая надежда: 5 из 7 последних домашних матчей они не проигрывали. Но в нынешней форме это слабое утешение.

«Кельн»

Кeльнцы подходят к этому матчу в хорошем настроении. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в 5 последних. В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах, Саид Эль Мала (11 голов) в хорошей форме. Оборона – слабое место: 1.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Кельн» пропускает в 9 последних матчах. В гостях команда не может выиграть 6 матчей подряд, что является тревожным сигналом. Зато в личных встречах с «Санкт-Паули» у гостей отличная статистика: 7 матчей без поражений и 6 матчей с забитыми голами.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Кельн»

«Кельн» в отличной форме: 4 матча без поражений и стабильные голы. «Санкт-Паули» – полная противоположность: 5 матчей без побед и катастрофическая атака. Да, дома гамбургцы могут цепляться, но вряд ли этого хватит против такого соперника. Гости должны забивать и, скорее всего, добьются победы, прервав свою гостевую безвыигрышную серию. «Санкт-Паули» может забить гол престижа, но не более.

