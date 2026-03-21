21.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Кельн
4-1-1-3-1
1
Швабе
32
Лунд
33
ван ден Берг
39
Озкаджар
36
Нойманн
6
Мартель
18
Йоуханнессон
16
Каминьски
13
Эль-Мала
37
Майна
9
Ахе
3-1-3-2-1
33
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
4
Дикс
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
27
Райц
9
Онора
7
Штегер
15
Табакович
18
Йоуханнессон
27
Чавес
27
Чавес
18
Йоуханнессон
13
Эль-Мала
11
Кайнц
11
Кайнц
13
Эль-Мала
9
Ахе
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Ахе
36
Нойманн
29
Тильманн
29
Тильманн
36
Нойманн
37
Майна
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
37
Майна
17
Кастроп
26
Ульрих
26
Ульрих
17
Кастроп
29
Скалли
5
Фридрих
5
Фридрих
29
Скалли
7
Штегер
38
Болин
38
Болин
7
Штегер
9
Онора
18
Мачино
18
Мачино
9
Онора
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
38
Юссуфа Ньянг
ПВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
36
Ваэль Мохья
АП
13
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Кельн - Боруссия М
7
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
14
Офсайды
0
4
Количество передач
378
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Боруссия» Менхенгладбах, 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Боруссия» Менхенгладбах
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»