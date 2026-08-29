29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
4-1-2-2-1
1
Швабе
14
Менса
22
Симпсон-Пьюзи
3
Лочошвили
17
Кастро-Монтес
23
Окон-Энгстлер
8
Йоуханнессон
5
Краусс
10
Эль-Мала
29
Тильманн
27
Ахе
4-1-2-2-1
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
5
Кабак
13
Бернардо
7
Авдуллаху
18
Бюргер
20
21
Виммер
14
Дагхим
10
Гложек
23
Окон-Энгстлер
6
Скири
6
Скири
23
Окон-Энгстлер
5
Краусс
30
Бюлтер
30
Бюлтер
5
Краусс
17
Кастро-Монтес
2
Шмид
2
Шмид
17
Кастро-Монтес
27
Ахе
27
Даллинга
27
Даллинга
27
Ахе
10
Эль-Мала
37
Майна
37
Майна
10
Эль-Мала
13
Бернардо
2
Гранац
2
Гранац
13
Бернардо
10
Гложек
9
Мерстедт
9
Мерстедт
10
Гложек
21
Хайдари
39
39
21
Хайдари
14
Дагхим
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Дагхим
21
Виммер
17
Де Кат
17
Де Кат
21
Виммер
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Jonathan Friemel
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
32
Cajetan Lenz
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Jonathan Friemel
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
32
Cajetan Lenz
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
Точно не сыграют
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
14
Количество передач
340
490
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.68
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хоффенхайма», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Хоффенхайм»
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Источник: «Бомбардир»