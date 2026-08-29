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  • «Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 15:24
Кельн
29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
51' С. Эль-Мала 72' Т. Даллинга 82' Т. Даллинга
27' А. Дагхим 67' О. Кабак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
3
Лука Лочошвили
ЦЗ
10
Саид Эль-Мала
ЛВ
23
Пол Окон-Энгстлер
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
13
Бернардо
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
7
Леон Авдуллаху
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Bambasé Conté
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
39
Jonathan Friemel
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
32
Cajetan Lenz
ЦП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Швабе
14
Менса
22
Симпсон-Пьюзи
3
Лочошвили
17
Кастро-Монтес
23
Окон-Энгстлер
8
Йоуханнессон
5
Краусс
10
Эль-Мала
29
Тильманн
27
Ахе
4-1-2-2-1
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
5
Кабак
13
Бернардо
7
Авдуллаху
18
Бюргер
20
21
Виммер
14
Дагхим
10
Гложек
23
Окон-Энгстлер
6
Скири
6
Скири
23
Окон-Энгстлер
5
Краусс
30
Бюлтер
30
Бюлтер
5
Краусс
17
Кастро-Монтес
2
Шмид
2
Шмид
17
Кастро-Монтес
27
Ахе
27
Даллинга
27
Даллинга
27
Ахе
10
Эль-Мала
37
Майна
37
Майна
10
Эль-Мала
13
Бернардо
2
Гранац
2
Гранац
13
Бернардо
10
Гложек
9
Мерстедт
9
Мерстедт
10
Гложек
21
Хайдари
39
39
21
Хайдари
14
Дагхим
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Дагхим
21
Виммер
17
Де Кат
17
Де Кат
21
Виммер
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Jonathan Friemel
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
32
Cajetan Lenz
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Jonathan Friemel
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
32
Cajetan Lenz
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
Точно не сыграют
Тимо Хюберс
ЦЗ
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Тим Лемперле
ЦФ
Александер Прасс
ЛП
Фисник Аслани
ЦФ
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
14
Количество передач
340
490
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.68
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хоффенхайма», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Хоффенхайм»

«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Кельн
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