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«Кельн» – «Хоффенхайм»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

28 августа 2026 10:25
Кельн - Хоффенхайм
29 авг. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Хоффенхайма»
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между «Кельном» и «Хоффенхаймом» пройдет 29 августа 2026 года в Кельне на стадионе «РейнЭнергиШтадион». Обе команды подходят к старту сезона с хорошим настроением: хозяева одержали три победы подряд в последних матчах и забивают в тринадцати из пятнадцати последних встреч, а гости не проигрывают в пяти из семи последних матчей Бундеслиги. Однако в очных противостояниях преимущество на стороне «Хоффенхайма» – он не уступает «Кельну» в восьми последних гостевых встречах и забивает в семнадцати из девятнадцати последних матчей против этого соперника. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева, опирающиеся на мощь «РейнЭнергиШтадиона» и атакующий потенциал, или гости, которые традиционно уверенно играют в Кельне и редко проигрывают?

Кто победит в матче

«Кельн» постарается использовать преимущество своего поля и свою грозную атаку, чтобы взять первые три очка в сезоне. Команда забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,80 гола – впечатляющий показатель, который делает «Кельн» опасным для любого соперника. В очных встречах с «Хоффенхаймом» хозяева также стабильно забивают – в шести последних матчах они отличались у ворот гостей. Однако оборона «Кельна» вызывает серьeзные опасения: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, что против атакующего «Хоффенхайма» может стать фатальным. В Кубке Германии «Кельн» одержал волевую победу над «Вюрцбургер Киккерс» (2:1), но в товарищеских матчах уступал «Баварии» (1:5) и «Хайденхайму» (1:3). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита создаeт серьeзные риски.

«Хоффенхайм» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Кельну» в восьми последних гостевых матчах и забивает в семнадцати из девятнадцати последних очных встреч, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает 1,20 мяча, что заметно лучше, чем у хозяев. В Кубке Германии «Хоффенхайм» разгромил «Эрцгебирге» (4:0), а в товарищеских матчах уверенно переиграл «Тоттенхэм» (3:0) и «Хольштайн Киль» (3:1). Гости редко ошибаются в матчах с «Кельном» и должны использовать слабости обороны хозяев, чтобы добиться положительного результата.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Кельна», «Хоффенхайм» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжную оборону и стабильную атаку. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Хоффенхайм» имеет перевес: 14 побед против 9 у «Кельна», ещe 9 встреч завершились вничью. При этом в последних восьми гостевых матчах у «Кельна» «Хоффенхайм» не проиграл ни разу, а в семнадцати из девятнадцати последних очных встреч забивал. Текущая форма «Кельна» – стабильные голы, но слабая защита, тогда как «Хоффенхайм» редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Хоффенхайма», несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 8 (26%)
Ничьих - 9 (29%)
Побед - 14 (45%)
36
Забитых мячей
62
1.16
В среднем за матч
2
4:3
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
3 : 4
08.11.2014
Кельн
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
2 : 2
21.02.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
3 : 2
29.08.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
2 : 2
21.02.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 1
03.10.2025
Кельн
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
1 : 1
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1 : 3
16.09.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
1 : 3
22.04.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 1
30.10.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
0 : 1
06.03.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
5 : 0
15.10.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3 : 0
24.01.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2 : 3
19.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
3 : 1
27.05.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
6 : 0
31.03.2018
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 3
05.11.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 1
21.04.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
4 : 0
03.12.2016
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
2 : 1
26.10.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 1
03.04.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 0
31.10.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3 : 2
12.04.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
3 : 4
08.11.2014
Кельн
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 1
04.03.2012
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хоффенхайм
2 : 1
25.10.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 0
25.09.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
19.02.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1 : 1
24.09.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
0 : 2
10.04.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
0 : 4
21.11.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
2 : 0
09.05.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 3
22.11.2008
Хоффенхайм
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
3
Лука Лочошвили
ЦЗ
10
Саид Эль-Мала
ЛВ
23
Пол Окон-Энгстлер
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
13
Бернардо
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
7
Леон Авдуллаху
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Bambasé Conté
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
39
Jonathan Friemel
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
11
Reigan Heskey
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
32
Cajetan Lenz
ЦП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Швабе
14
Менса
22
Симпсон-Пьюзи
3
Лочошвили
17
Кастро-Монтес
23
Окон-Энгстлер
8
Йоуханнессон
5
Краусс
10
Эль-Мала
29
Тильманн
27
Ахе
4-1-2-2-1
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
5
Кабак
13
Бернардо
7
Авдуллаху
18
Бюргер
20
21
Виммер
14
Дагхим
10
Гложек
23
Окон-Энгстлер
6
Скири
6
Скири
23
Окон-Энгстлер
5
Краусс
30
Бюлтер
30
Бюлтер
5
Краусс
17
Кастро-Монтес
2
Шмид
2
Шмид
17
Кастро-Монтес
27
Ахе
27
Даллинга
27
Даллинга
27
Ахе
10
Эль-Мала
37
Майна
37
Майна
10
Эль-Мала
13
Бернардо
2
Гранац
2
Гранац
13
Бернардо
10
Гложек
9
Мерстедт
9
Мерстедт
10
Гложек
21
Хайдари
39
39
21
Хайдари
14
Дагхим
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Дагхим
21
Виммер
17
Де Кат
17
Де Кат
21
Виммер
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Jonathan Friemel
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
32
Cajetan Lenz
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Jonathan Friemel
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Natnael Abraha
ЦЗ
32
Cajetan Lenz
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
Точно не сыграют
Тимо Хюберс
ЦЗ
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Тим Лемперле
ЦФ
Александер Прасс
ЛП
Фисник Аслани
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хоффенхайма» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также проблемы хозяев в защите делают «Хоффенхайм» фаворитом. «Кельн» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Хоффенхайма» с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Хоффенхаймом» состоится 29 августа 2026 года в Кельне на стадионе «РейнЭнергиШтадион» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн.

2.30
Победа «Хоффенхайма»
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Кельн
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