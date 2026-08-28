Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между «Кельном» и «Хоффенхаймом» пройдет 29 августа 2026 года в Кельне на стадионе «РейнЭнергиШтадион». Обе команды подходят к старту сезона с хорошим настроением: хозяева одержали три победы подряд в последних матчах и забивают в тринадцати из пятнадцати последних встреч, а гости не проигрывают в пяти из семи последних матчей Бундеслиги. Однако в очных противостояниях преимущество на стороне «Хоффенхайма» – он не уступает «Кельну» в восьми последних гостевых встречах и забивает в семнадцати из девятнадцати последних матчей против этого соперника. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева, опирающиеся на мощь «РейнЭнергиШтадиона» и атакующий потенциал, или гости, которые традиционно уверенно играют в Кельне и редко проигрывают?

Кто победит в матче

«Кельн» постарается использовать преимущество своего поля и свою грозную атаку, чтобы взять первые три очка в сезоне. Команда забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,80 гола – впечатляющий показатель, который делает «Кельн» опасным для любого соперника. В очных встречах с «Хоффенхаймом» хозяева также стабильно забивают – в шести последних матчах они отличались у ворот гостей. Однако оборона «Кельна» вызывает серьeзные опасения: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, что против атакующего «Хоффенхайма» может стать фатальным. В Кубке Германии «Кельн» одержал волевую победу над «Вюрцбургер Киккерс» (2:1), но в товарищеских матчах уступал «Баварии» (1:5) и «Хайденхайму» (1:3). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита создаeт серьeзные риски.

«Хоффенхайм» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Кельну» в восьми последних гостевых матчах и забивает в семнадцати из девятнадцати последних очных встреч, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает 1,20 мяча, что заметно лучше, чем у хозяев. В Кубке Германии «Хоффенхайм» разгромил «Эрцгебирге» (4:0), а в товарищеских матчах уверенно переиграл «Тоттенхэм» (3:0) и «Хольштайн Киль» (3:1). Гости редко ошибаются в матчах с «Кельном» и должны использовать слабости обороны хозяев, чтобы добиться положительного результата.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Кельна», «Хоффенхайм» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжную оборону и стабильную атаку. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Хоффенхайм» имеет перевес: 14 побед против 9 у «Кельна», ещe 9 встреч завершились вничью. При этом в последних восьми гостевых матчах у «Кельна» «Хоффенхайм» не проиграл ни разу, а в семнадцати из девятнадцати последних очных встреч забивал. Текущая форма «Кельна» – стабильные голы, но слабая защита, тогда как «Хоффенхайм» редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Хоффенхайма», несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хоффенхайма» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также проблемы хозяев в защите делают «Хоффенхайм» фаворитом. «Кельн» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Хоффенхайма» с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Хоффенхаймом» состоится 29 августа 2026 года в Кельне на стадионе «РейнЭнергиШтадион» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.