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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 03 апреля 2016
Хоффенхайм
03.04.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
90+1'
К. Фолланд
69'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
90'
+1
90'
Замена
П. Ольковски
️️️️
Л. Биттенкурт
86'
Замена
М. Хартель
️️️️
К. Фогт
Замена
Д. Шмид
️️️️
П. Кадержабек
79'
76'
Замена
Л. Клюнтер
️️️️
С. Цоллер
72'
Желтая карточка
С. Цоллер
69'
ГОЛ! 0:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Й. Хектор
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Ут
57'
Замена
Ф. Окс
️️️️
Н. Амири
57'
Желтая карточка
С. Руди
39'
Желтая карточка
Н. Амири
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
4-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
4
Бичакчич
22
Тольян
5
Штробль
10
Амири
13
Руди
13
Ут
27
Крамарич
31
Фолланд
4-3-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
7
Фогт
14
Хектор
33
Леманн
31
Риссе
31
Герхардт
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
3
Кадержабек
7
Шмид
7
Шмид
3
Кадержабек
13
Ут
11
Варгас
11
Варгас
13
Ут
10
Амири
20
Окс
20
Окс
10
Амири
7
Фогт
10
Хартель
10
Хартель
7
Фогт
6
Цоллер
24
Клюнтер
24
Клюнтер
6
Цоллер
32
Биттенкурт
16
Ольковски
16
Ольковски
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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