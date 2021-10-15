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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 15 октября 2021
Хоффенхайм
15.10.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
5 : 0
Завершен
Кельн
31'
И. Бебу
49'
И. Бебу
51'
К. Баумгартнер
74'
Д. Гайгер
87'
С. Пош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
ГОЛ! 5:0!
С. Пош
Пас отдал
А. Крамарич
87'
81'
Желтая карточка
Р. Чикош
Замена
Р. Сков
️️️️
Д. Раум
81'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Д. Гайгер
81'
79'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Я. Тильманн
75'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
К. Эхизибуе
ГОЛ! 4:0!
Д. Гайгер
74'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
И. Бебу
73'
Замена
С. Руди
️️️️
К. Баумгартнер
73'
56'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
56'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Х. Мере
56'
Замена
О. Дуда
️️️️
С. Андерссон
ГОЛ! 3:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Д. Раум
51'
ГОЛ! 2:0!
И. Бебу
Пас отдал
К. Акпогума
49'
Замена
К. Ричардс
️️️️
П. Кадержабек
36'
Желтая карточка
П. Кадержабек
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Бебу
Пас отдал
А. Крамарич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
37
Лука Филипп
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бауманн
22
Раум
25
Акпогума
4
Пош
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-1-2-3
1
Хорн
3
Эхизибуе
22
Мере
5
Чикош
22
Шмитц
6
Озкан
29
Тильманн
11
Кайнц
20
Андерссон
13
Ут
27
Модест
3
Кадержабек
26
Ричардс
26
Ричардс
3
Кадержабек
14
Баумгартнер
13
Руди
13
Руди
14
Баумгартнер
18
Гайгер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Гайгер
22
Раум
24
Сков
24
Сков
22
Раум
9
Бебу
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Бебу
3
Эхизибуе
3
Каттербах
3
Каттербах
3
Эхизибуе
22
Мере
15
Килиан
15
Килиан
22
Мере
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
20
Андерссон
8
Дуда
8
Дуда
20
Андерссон
29
Тильманн
19
Лемперле
19
Лемперле
29
Тильманн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Кевин Фогт
ЦЗ
37
Лука Филипп
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Кевин Фогт
ЦЗ
37
Лука Филипп
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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