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Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 31 октября 2015
Кельн
31.10.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
90'
Замена
Н. Амири
️️️️
Э. Варгас
Желтая карточка
Д. Марох
74'
74'
Замена
К. Кураньи
️️️️
М. Ут
Желтая карточка
Ю. Осако
66'
60'
Замена
Д. Тольян
️️️️
П. Кадержабек
Замена
Д. Марох
️️️️
Ф. Соренсен
58'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
К. Нагасава
46'
30'
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Бор Финне
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-3-3
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
7
Фогт
4
Соренсен
10
Нагасава
31
Риссе
33
Леманн
26
Хозинер
27
Модест
10
Осако
4-1-3-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
7
Шмид
5
Штробль
8
Полански
13
Руди
27
Швеглер
13
Ут
11
Варгас
10
Нагасава
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Нагасава
4
Соренсен
5
Марох
5
Марох
4
Соренсен
11
Варгас
10
Амири
10
Амири
11
Варгас
3
Кадержабек
22
Тольян
22
Тольян
3
Кадержабек
13
Ут
22
Кураньи
22
Кураньи
13
Ут
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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