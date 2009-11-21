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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 21 ноября 2009
Кельн
21.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Хоффенхайм
5'
К. Эдуардо
11'
Ч. Обаси Огбуке
46'
Д. Ба
90'
В. Ибишевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
ГОЛ с пенальти! 0:4!
В. Ибишевич
Замена
Т. Вайс
️️️️
К. Эдуардо
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Шорх
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
Пети
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
В. Сану
️️️️
М. Новакович
ГОЛ! 0:3!
Д. Ба
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Бречко
Желтая карточка
Манише
11'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 0:1!
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
8
Манише
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Шорх
28
Эре
8
Пети
8
Манише
9
Фрайс
10
Подольски
18
Новакович
4-1-2-3
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
4
Айхнер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
7
Обаси Огбуке
19
Ба
70
Майкосуэл
18
Новакович
32
Сану
32
Сану
18
Новакович
4
Шорх
23
МакКенна
23
МакКенна
4
Шорх
2
Бречко
17
Пеццони
17
Пеццони
2
Бречко
22
Эдуардо
0
Вайс
0
Вайс
22
Эдуардо
19
Ба
7
Вукчевич
7
Вукчевич
19
Ба
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
34
Адиль Чихи
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
34
Адиль Чихи
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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