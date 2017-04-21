Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 21 апреля 2017
Кельн
21.04.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
58'
Л. Биттенкурт
90+3'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Демирбай
Пас отдал
Н. Зюле
Желтая карточка
Ю. Осако
90'
+2
Замена
М. Хегер
️️️️
К. Рауш
81'
72'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Д. Тольян
Замена
С. Озкан
️️️️
Л. Биттенкурт
68'
62'
Замена
М. Ут
️️️️
А. Салаи
ГОЛ! 1:0!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Й. Хектор
58'
57'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Крамарич
Замена
Н. Суботич
️️️️
Д. Хайнц
52'
Желтая карточка
Д. Хайнц
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Милош Йойич
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
РФ
Главный тренер
Петер Штегер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
4-3-1-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
4
Соренсен
24
Клюнтер
34
Рауш
33
Леманн
18
Йойич
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
4-3-3
1
Бауманн
22
Тольян
25
Зюле
4
Бичакчич
7
Фогт
13
Руди
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
2
Вагнер
11
Салаи
3
Хайнц
3
Суботич
3
Суботич
3
Хайнц
34
Рауш
6
Хегер
6
Хегер
34
Рауш
32
Биттенкурт
5
Озкан
5
Озкан
32
Биттенкурт
27
Крамарич
10
Амири
10
Амири
27
Крамарич
22
Тольян
10
Рупп
10
Рупп
22
Тольян
11
Салаи
13
Ут
13
Ут
11
Салаи
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
33
Александер Штольц
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1 (HD)
Новости команд
Все
Кельн
Хоффенхайм
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+