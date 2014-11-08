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Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 08 ноября 2014
Хоффенхайм
08.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 4
Завершен
Кельн
2'
А. Салаи
39'
Р. Фирмино
45'
Р. Фирмино
5'
П. Ольковски
12'
М. Леманн
35'
Э. Уджа
83'
П. Ольковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
90'
+3
Замена
Ю. Осако
️️️️
Д. Швенто
83'
ГОЛ! 3:4!
П. Ольковски
Пас отдал
М. Бречко
82'
Замена
Д. Марох
️️️️
М. Леманн
Замена
С. Шипплок
️️️️
Т. Эльюнусси
81'
Замена
С. Цубер
️️️️
П. Швеглер
81'
74'
Желтая карточка
К. Фогт
Замена
С. Руди
️️️️
Э. Бичакчич
70'
Желтая карточка
А. Бек
62'
61'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
А. Матушик
57'
Желтая карточка
Э. Уджа
ГОЛ! 3:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Фолланд
45'
ГОЛ! 2:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Эльюнусси
39'
35'
ГОЛ! 1:3!
Э. Уджа
Пас отдал
П. Ольковски
12'
ГОЛ! 1:2!
М. Леманн
5'
ГОЛ! 1:1!
П. Ольковски
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
Пас отдал
Т. Штробль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
25
Зюле
5
Штробль
8
Полански
27
Швеглер
18
Эльюнусси
31
Фолланд
9
Фирмино
11
Салаи
3-2-3-1
1
Хорн
7
Фогт
16
Ольковски
3
Маврай
2
Бречко
14
Хектор
33
Леманн
8
Матушик
81
Швенто
11
Уджа
27
Швеглер
7
Цубер
7
Цубер
27
Швеглер
4
Бичакчич
13
Руди
13
Руди
4
Бичакчич
18
Эльюнусси
22
Шипплок
22
Шипплок
18
Эльюнусси
33
Леманн
5
Марох
5
Марох
33
Леманн
8
Матушик
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Матушик
81
Швенто
10
Осако
10
Осако
81
Швенто
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
11
Бор Финне
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
11
Бор Финне
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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